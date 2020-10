Comte, 32 ans, a disputé la saison inaugurale du WTCR en 2018, remportant une victoire et en obtenant cinq deuxièmes places, ce qui lui a permis de se hisser au 11e rang du classement. Il a également signé une Pole Position DHL au cours d'une campagne impressionnante.



Le TCR Europe étant son objectif pour 2019, Comte revient en WTCR en Slovaquie au volant d'une Renault Mégane RS TCR Evo équipée par Goodyear et alignée par le Vuković Motorsport, la à la place du jeune Britannique Jack Young. Il portera le numéro 34 sur sa voiture.



"Nous avons choisi Aurélien, car c'est un pilote très talentueux qui a une grande expérience du WTCR et du TCR en général", a déclaré Milenko Vuković, le PDG de Vukovic Motorsport. "Aurélien a participé à nos essais hivernaux pour le développement de la Renault Mégane RS TCR Evo. Nous espérons renforcer notre partenariat avec Renault Sport grâce à Aurélien, car c'est un pilote français qui a participé avec succès à la Renault Clio Cup par le passé."



"Ce sera un défi difficile, car Aurélien doit s'habituer très vite à la voiture et aux pneus Goodyear, car c'est notre première fois sur le ring de Slovaquie, mais nous ne doutons pas qu'il sera compétitif dans notre Renault Mégane RS TCR Evo".



Comte a terminé quatrième, treizième et deuxième des trois manches qui ont composé la WTCR Race of Slovakia en 2018. Il a également pris part au championnat d'avant-saison WTCR Esports, qui comprenait deux courses sur une version virtuelle du Slovakia Ring en juin. Il a terminé 10e dans la course 1.



"Je suis vraiment heureux d'être de retour en WTCR et je tiens à remercier l'équipe Vuković Motorsport pour la confiance qu'elle m'a accordée", a déclaré le Comte. "Tout va très vite, je ne réalise pas encore ce qui se passe ! J'ai fait un petit test dans la voiture cet hiver et le potentiel de la voiture était très fort. Vuković Motorsport a fait un travail incroyable avec la Mégane. Mon objectif est maintenant d'avoir un week-end solide et constructif pour l'équipe et la voiture. J'espère réussir à montrer son potentiel sur un circuit technique et que j'aime".



Milenko Vuković espère que l'absence de Jack Young dans son équipe sera de courte durée, ajoute-t-il : "Nous espérons que Jack disposera du budget nécessaire pour continuer car nous voulons le voir reprendre le volant le plus rapidement possible. C'est un pilote talentueux qui a beaucoup de potentiel".