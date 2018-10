Le Français Aurélien Comte s'est lui-même traité de "stupide" pour ne pas avoir remporté la Course 2 de la WTCR Race de China-Wuhan dimanche.

Le pilote de la Peugeot 308TCR s'est installée en force devant Mehdi Bennani, leader depuis le départ, dans le dernier tour avant de partir large dans le dernier virage et reglisser à la deuxième place, contenant de justesse Nathanaël Berthon pour conserver son rang sur la ligne.



"Ma voiture était très bonne dans les derniers tours", a expliqué le pilote du DG Sport Compétition. "Ce fut une grosse bagarre avec Mehdi dans le dernier tour, mais je suis stupide. C'était une grosse erreur dans le dernier virage, je me suis mis à l'intérieur et il n'y avait pas d'adhérence. Mais je suis heureux de ce résultat pour Peugeot et DG Sport."



Si Comte avait pu rester devant, il aurait décroché sa deuxième victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. Au lieu de cela, Bennani s'est imposé et est devenu le 12e vainqueur différent de la saison au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.

The post Comte : une grosse erreur m’a coûté la victoire à Wuhan en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.