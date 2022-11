Comtoyou Racing confirme son soutien à la compétition internationale de supertourisme en alignant deux voitures supplémentaires en WTCR - FIA World Touring Car Cup lors des deux rendez-vous finaux au Moyen Orient à la fin du mois.

Ayant récemment déménagé dans son nouveau siège à Gembloux, en Belgique, l'équipe de Jean-Michel Baert, qui a remporté plusieurs titres, offre des débuts en WTCR à deux de ses pilotes TCR Europe,etDavidovski, 42 ans, originaire de Macédoine, est un vainqueur de courses en TCR Europe et a aidé l'équipe Comtoyou à remporter le titre TCR Europe Teams en 2022. L'Argentin Girolami, 30 ans, a remporté le titre TCR Europe Drivers cette saison et est le frère cadet de, candidat au titre en WTCR.Bien que leur statut de wildcard signifie qu'ils ne seront pas éligibles pour les points des pilotes au WTCR Race of Bahrain ou au WTCR Race of Saudi Arabia, et que leurs Audi équipées de Goodyear porteront 10 kilogrammes de poids de compensation, ils participeront aux célébrations du podium s'ils terminent dans les trois premiers lors de l'une ou l'autre des courses à venir.L'équipe suédoise Lestrup Racing, leader du marché, soutiendra Comtoyou au Moyen-Orient lorsque l'équipe belge passera de quatre à six voitures, un record en WTCR.Davidovski portera le numéro 110 sur son Audi RS 3 LMS, tandis que Girolami portera le numéro 72 sur sa voiture identique, les deux étant engagés sous la bannière de Comtoyou Racing.Le directeur de l'équipe Comtoyou, François Verbist, explique :Verbist poursuit :explique Davidovski.Girolami, qui compte une petite expérience du circuit international de Bahreïn, long de 5,412 kilomètres, grâce au rookie test du Championnat du monde d'endurance de la FIA de la saison dernière dans une voiture GT3, a déclaré :La participation de Girolami à la WTCR Race of Bahrain et à la WTCR Race of Saudi Arabia signifie que deux frères apparaîtront sur une grille WTCR pour la première fois, Néstor Girolami concourant sur une Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.L'entrée en scène du jeune Girolami permettra également à trois vainqueurs du titre TCR Europe d'être en action, puisque le pilote Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona (2018 et 2021) et Mehdi Bennani (2020) participeront également au WTCR cette saison.En effet, le pilote marocain Bennani concourra sous la bannière de Comtoyou Team Audi Sport aux côtés de Gilles Magnus, tandis que Nathanaël Berthon et Tom Coronel porteront le drapeau de Comtoyou DHL Team Audi Sport. Tous les quatre sont des vainqueurs de courses en WTCR.Le circuit international de Bahreïn accueillera la WTCR Race of Bahrain, les 15ème et 16ème manches de la saison 2022 du WTCR, du 10 au 12 novembre. Le circuit international de Jeddah accueillera la WTCR Race of Saudi Arabia, les 17ème et 18ème manches, du 25 au 27 novembre. Cliquez ICI pour voir le classement provisoire.Les commentaires des frères Franco et Néstor Girolami au moment de s'affronter en WTCR seront publiées prochainement.