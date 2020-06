Confirmation d’une quatrième Lynk & Co Cyan Racing : un boost pour le WTCR

-

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup a reçu une nouvelle impulsion avec la confirmation qu'au moins quatre Lynk & Co 03 TCR seront sur la grille en 2020.

Cyan Racing Lynk & Co a annoncé en mars que Yann Ehrlacher s'associera à son célèbre oncle Yvan Muller pour la saison de WTCR 2020 au sein de sa première entité de deux voitures.



Plus tôt dans la journée, Cyan a annoncé que Thed Björk pilotera un troisième Lynk & Co 03 TCR lors de la prochaine saison de WTCR, tout en confirmant que la recherche est en cours pour trouver un remplaçant à Andy Priaulx.



Le triple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA a décidé de mettre un terme à sa carrière en WTCR pour se concentrer sur la carrière prometteuse de son fils Sebastian dans les courses de voitures de sport.



Une déclaration de l'équipe suédoise a confirmé que le remplacement de Priaulx "sera annoncé en temps voulu".

