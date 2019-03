Tiago Monteiro a révélé comment son cousin a créé le design qu'il utilisera pour son retour à temps plein à la compétition lors de cette saison à venir du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Monteiro, de retour à la compétition après s'être remis de graves blessures à la tête et au cou lors d'un gros accident en essai en 2017, fera partie de l'effectif KCMG soutenu par Honda et continuera de porter son numéro 18 fétiche.



"Mon surnom pendant de nombreuses années a été 'Flash' (éclair) ou 'Thunder' (tonnerre), je l'avais même tatoué sur mon bras il y a 10 ans, c'était très important pour moi. Depuis lors, mon cousin, qui a dessiné mes logos et mes casques, m'a proposé une combinaison géniale, un look moderne et rétro plutôt cool qui évoque aussi un effet de vitesse."



Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, a invité les pilotes à soumettre leurs propres numéro de course pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en compétition conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront plusieurs utilisations en vue des fans, notamment les graphiques télévisés et le matériel visuel des séances d'autographes.

The post Cool, moderne et rétro à la fois : le design du numéro de course WTCR de Monteiro est un travail de famille ! appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.