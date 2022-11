Tom Coronel a connu son “heure de gloire” non pas une, mais deux fois dans le cadre de la WTCR Race of Bahrain.

Coronel, au volant d’une Audi RS 3 LMS du Comtoyou DHL Team Audi Sport, a terminé sixième des deux courses au Bahrain International Circuit, s’imposant les deux fois dans le WTCR Trophy.



Cette compétition est réservée auc pilotes qui courent en WTCR – FIA World Touring Car Cup dans le soutien financier direct d’un constructeur. Mehdi Bennani, Bence Boldizs et Dániel Nagy ont tous inscrit des points dans la catégorie durant le week-end.



“Je suis content car nous avons gagné deux fois le WTCR Trophy, ce qui me donne mon heure de gloire”, a lancé Coronel.“Ma voiture semblait très forte et je me sentais très à l’aise à son volant.”

