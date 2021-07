Dans ce qui est sa 32e année de course, Tom Coronel a fait ce qu'aucun autre pilote n'avait fait avant lui, signer un podium en WTCR - FIA World Touring Car Cup pour la seconde génération de l'Audi RS 3 LMS.

Après avoir été le plus rapide lors des essais libres, le Néerlandais s'est qualifié en septième position, ce qui le plaçait en quatrième position sur la grille de départ de la course 1, selon la règle de la grille inversée. Il a terminé troisième et a déclaré : "C'était bien, cette course est à marquer d'une pierre blanche."



Malheureusement pour le pilote de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport, cette troisième place allait être le meilleur résultat qu'il obtiendrait sur le MotorLand Aragón en raison d'un abandon dans la Course 2.



"Je suis remonté à la sixième place tout de suite et j'ai pu attaquer pour la 5e position, mais soudain, l'électronique a rendu l'âme", a expliqué le Néerlandais. "Tout était éteint, le tableau de bord était noir... Je n'étais pas en mesure de réinitialiser ou de redémarrer le moteur, tout était fini, comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur. Mais les problèmes techniques peuvent arriver."



"Dans l'ensemble, je suis heureux que nous ayons été compétitifs avec les Audi, mon coéquipier [Frédéric] Vervisch a gagné la deuxième course, nous sommes donc maintenant bien en lice pour le [titre] mondial également et j'ai mon premier trophée de la saison dans la poche, ce qui est plutôt sympa."

