Coronel au dernier podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear : “J’étais dans le sillage de

-

Alors qu'il poursuit ses préparatifs pour sa 31e saison de course, durant laquelle il espère atteindre les 500 départs en courses de voitures de tourisme, le pilier du FIA – World Touring Car Tom Coronel a rejoint l’animateur Martin Haven sur le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear.

Ce Néerlandais ultra charismatique, champion, entrepreneur, expert de la télévision et star de YouTube, n'a jamais manqué une saison de FIA World Touring Car depuis que le WTCC a été rétabli en 2005. Et il sera l'un des membres les plus populaires de la famille WTCR lorsqu'il se présentera sur la grille de départ au volant d'une Audi RS 3 LMS engagée par Comtoyou Racing cette année.

WTCR Ningbo 2019 : quand les vainqueurs du WTCR se sont affrontés en piste lors des qualifications IL Y A 9 HEURES

Avant son passage au niveau international en voitures de tourisme, Coronel a excellé en monoplace avec succès dans son pays natal, les Pays-Bas, et plus particulièrement au Japon. Mais ce fut une lutte financière dès le départ, comme il le révèle dans la première partie du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear.

"Mes frères aînés faisaient de la course et j'étais mécanicien pour eux", explique Coronel, dont le grand-père, Bertus van Hamersveld, était un célèbre pilote moto."Ils m'ont offert un cours d'école de pilotage, j'ai gagné le concours et il y avait une bourse, une saison dans la Citroën AX Cup payée par Citroën Pays-Bas. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des courses parce qu'il n'y avait pas de soutien financier dans la famille, il n'y avait pas d'argent."

Passé à la Formule Opel Euroseries avec la célèbre équipe Van Amersfoort Racing via la Formule Ford, Coronel, aujourd'hui âgé de 48 ans, se souvient que sa victoire en Coupe des Nations à Zandvoort a fait une grande différence dans ses perspectives de carrière. "J'étais dans le sillage de Jos Verstappen et j'ai finalement pu montrer qu'il y avait un autre nom et un autre pilote potentiel en piste [pour la Coupe des Nations]. La foule est devenue folle [quand nous avons gagné], c'était complètement plein, il y avait beaucoup de banderoles dans la ligne droite."

Un passage en Formule 3 allemande a suivi en 1994. C'est là que Coronel est entré en contact pour la première fois avec la famille Schumacher et Willi Weber, alors manager de Michael et Ralf ainsi que patron de l'équipe WTS F3. "Au début, je ne savais pas qui étaient ces gens. Mais un gars m'a appelé, Willi Weber, il voulait que je conduise pour son équipe. Je faisais tout moi-même, le sponsoring, les discussions avec les équipes. Il m'a envoyé le contrat, j'ai signé pour lui et, en attendant, j'ai essayé de trouver le budget. Mon coéquipier était Ralf Schumacher et le patron de mon équipe était Franz Tost, aujourd'hui directeur d'AlphaTauri en Formule 1."

Coronel termina septième du championnat allemand et partit au Japon en 1996, remportant le titre national de F3 l'année suivante. Il a également gagné le Marlboro Masters de F3 à Zandvoort lors d'un bref retour en Europe. Mais le Japon restait son principal terrain de jeu et il décrocha le titre de champion de Formule Nippon en 1999 avec l'équipe de l'ex-pilote de Formule 1 Satoru Nakajima.

Mais lorsqu'un test pour l'équipe de Formule 1 Arrows n'a pas donné le résultat escompté pour l'an 2000, un Coronel inconsolable a brièvement perdu l'amour du sport automobile jusqu'à ce qu'il entame son aventures en voiture de tourisme – aventure qu'il continue de savourer à ce jour.

Le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, fournisseur officiel de pneus de la WTCR, et consacré à Coronel est disponible en deux parties. La première sur FIAWTCR.com et d'autres plateformes à partir de 12h00 CET aujourd'hui (mercredi), et la deuxième à partir de 12h00 CET vendredi (1er mai).

Après Norbert Michelisz et Yvan Muller dans les premier et deuxième épisodes du WTCR Fast Talk, puis Coronel donc, Esteban Guerrieri et Tiago Monteiro devraient révéler l'histoire de leur carrière dans les semaines à venir. Cliquez ici pour écouter ou suivez ce lien : https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

The post Coronel au dernier podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear : “J’étais dans le sillage de Verstappen et je ne savais pas qui était Schumacher” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Ce jour dans l’histoire du WTCR : nul n’était plus rapide que Norbi HIER À 16:00