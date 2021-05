Tom Coronel a poursuivi sa 32e saison de compétition avec une pole position et deux résultats dans le top 6 lors de l'ouverture du TCR Europe sur le Slovakia Ring le week-end dernier.

Coronel a placé son Audi RS 3 LMS Comtoyou Racing de première génération en tête des qualifications pour la course 1, mais il a chuté à la cinquième place à l'arrivée en raison d'une fuite de la durite du turbo qui a privé le Néerlandais d'une bonne partie de sa puissance moteur.



S'élançant de la 10e position dans la Course 2, Coronel a terminé sixième pour s'assurer un bon nombre de points lors de ce week-end slovaque.



"En termes de résultats, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est agréable de pouvoir courir à nouveau après tous les efforts que nous avons fournis lors des essais ces dernières semaines", a déclaré Coronel. "Cela a porté ses fruits, car la vitesse est là, c'est clair. S'emparer de la pole position était tout simplement une sensation agréable et me donne confiance pour les courses à venir. Nous avons également marqué pas mal de points. Maintenant, l'essentiel est de maintenir ce niveau de performance".



Coronel se concentrera bientôt sur l'ouverture de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur la Nordschleife du Nürburgring, du 3 au 5 juin, où il pilotera une Audi Comtoyou de deuxième génération équipée de pneus Goodyear.

