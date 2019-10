Coronel en piste à Spa avant la WTCR Race of Japan

Tom Coronel va mettre à l'épreuve son talent en endurance en participant au tout premier Spa 500 en Belgique ce week-end.

Coronel, qui court pour Comtoyou DHL Team CUPRA Racing en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, sera associé à Rik Breukers et à Pepe Oriola (vainqueur en WTCR / OSCARO) au volant d'une CUPRA TCR sur le célèbre toboggan des Ardennes.



Coronel est enthousiasmé non seulement par la perspective de monter sur le podium mais aussi à l'idée de piloter une CUPRA TCR avant la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à la fin du mois.



“Le roulage est toujours utile ; c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime courir tous les week-ends,” déclare le Néerlandais. “Et si l'on est pilote en TCR, on veut rouler autant que possible car les opportunités sont là. C'est aussi une chance de s'amuser sur l'un des meilleurs circuits au monde.”



Un certain nombre de pilotes WTCR / OSCARO actuels comme anciens seront également présents, à savoir Mikel Azcona, Antti Buri et Aurélien Comte, mais aussi l'écurie Teamwork Huff Motorsport de Rob Huff.



Le Spa 500 commencera à 15h00 CET aujourd'hui (samedi) et durera un maximum de 500 tours ou 23 heures à Spa-Francorchamps.

