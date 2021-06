Tom Coronel espère que, après la WTCR Race of Portugal de ce week-end, la recherche "Coronel Estoril" sur YouTube aboutira à quelque chose de plus positif que son crash en voitures de sport il y a quelques années.

Tom Coronel espère que ‘Coronel Estoril’ ne sera pas seulement un énorme accident de voiture de sport lorsqu’il sera tapé dans le moteur de recherche de YouTube après la WTCR Race of Portugal. Coronel a eu la chance de sortir indemne de l’accident spectaculaire qu’il a subi lorsqu’il a été percuté par le pilote retardé qu’il doublait alors qu’il menait la course Le Mans Series à Estoril en 2001. C’était la deuxième de deux déceptions notables qu’il a connues la même année à Estoril, qui rejoint pour la première fois le calendrier WTCR – FIA World Touring Car Cup du 25 au 27 juin.



“Les deux fois où je suis allé là-bas, j’étais en tête”, a déclaré le pilote Comtoyou DHL Team Audi Sport. “En 2001, je menais la course Le Mans Series et j’ai été sorti, allez sur YouTube, tapez ‘Coronel Estoril’ et vous pourrez voir par vous-même ! J’ai été heurté par derrière alors que je doublais le gars dans la ligne droite principale. “Et n’oubliez pas que ma première apparition internationale en voiture de tourisme était également à Estoril en 2001. Le championnat [européen de Super Touring] opposait Duncan Huisman et Peter Kox, ils se sont percutés et je menais la course.



Puis, deux virages avant la fin, Gianni Morbidelli m’a sorti. J’ai fait un 360 et finalement j’ai terminé 3e et nous nous sommes battus pour le podium. Si nous faisions ça maintenant, nous serions bannis pour un an, c’est certain. Mais c’était ok à l’époque et ce sera la même chose cette année”. Coronel pilotera une Audi RS 3 LMS de deuxième génération chaussée de pneus Goodyear à Estoril et s’attend à deux courses WTCR passionnantes. “Il y a une longue ligne droite, de gros points de freinage, de bons enchaînements gauche/droite, de jolis virages où l’on peut se faufiler”, explique Coronel. “Bien sûr, Vila Real me manque car j’aime les circuits urbains et j’y ai remporté une course par le passé. Vila Real est toujours spécial et unique, mais s’il doit y avoir un substitut, alors Estoril est le meilleur choix.”

WTCR Une bonne voiture, un bon feeling pour Björk en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Parlons pneus, parlons bien avec Sebastian Trinks de chez Goodyear IL Y A UNE HEURE