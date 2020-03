Coronel est impatient de vivre des moments “méga cool” en WTCR

Selon Tom Coronel, l'opportunité de courir sur la légendaire Nürburgring Nordschleife si tôt dans la prochaine saison de la WTCR - FIA World Touring Car Cup est "méga cool".

Avec un tour extrêmement exigeant de 64 virages sur 25,378 kilomètres, la Nürburgring Nordschleife est considérée comme le circuit de course le plus difficile de la planète.



En 2020, la WTCR Race of Germany se déroulera du 20 au 23 mai et constituera seulement la deuxième étape de la saison. Le Néerlandais Coronel a déjà commencé le compte à rebours de l'événement.



"Je suis vraiment ravi du défi que représente la Nürburgring-Nordschleife", a déclaré Coronel, qui a annoncé la semaine dernière son programme WTCR 2020 sur une Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing. "Ce sera le deuxième événement de la saison, et c'est méga cool !"

