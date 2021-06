La seconde génération de l'Audi RS 3 LMS est d'ores et déjà victorieuse en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Effectuant ses débuts sur la Nordschleife du Nürburgring, la voiture allemande, équipée de Goodyear et gérée par Comtoyou Racing était alignée dans le Trophée WTCR pour les pilotes indépendants. Tom Coronel a remporté les honneurs dans la Course 1 avant que Gilles Magnus ne fasse de même dans la Course 2.



"C'est toujours agréable de ramener des trophées à la maison [et] au moins il y a des trophées pour les pilotes privés, qui ne sont pas directement liés à l'usine. C'est toujours agréable d'avoir cette attention supplémentaire", a déclaré Coronel. "C'est aussi agréable de ramener des trophées à la maison car ça fait plaisir à mon garçon de 10 ans".



"Le départ de la première course était bon et les premiers tours étaient plutôt corrects", explique pour sa part Gilles Magnus. "J'étais 12e [depuis la 14e place sur la grille], tout allait bien jusqu'à ce que je suis touché par quelqu'un. C'était un incident de course mais cela m'a complètement fait perdre l'aspiration de la voiture de devant, et la voiture était vraiment impossible à conduire après ça et j'ai perdu trois positions pour finir 15e, c'était donc assez déçu".



"La course 2 s'est très bien passée, je suis reparti 14e, un bon départ, de bons premiers tours, un dépassement propre sur [Tiago] Monteiro et à la fin nous avons terminé 9e, ce qui n'est pas mal et les gars ont fait un travail parfait. Nous étions premiers au classement du Trophée WTCR, sur une piste aussi difficile, je suis assez satisfait au final."



Magnus devance Coronel d'un point au classement du Trophée WTCR après deux courses, Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) étant à neuf points derrière sur sa CUPRA Leon Competición.

