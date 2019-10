Coronel : L’East Course de Suzuka sera bon pour le spectacle en WTCR

Tom Coronel estime que le Suzuka Circuit East Course sera une “bonne piste pour le spectacle” lorsqu'il accueillera la seconde étape de la tournée asiatique du WTCR – FIA World Touring Cup présenté par OSCARO.

Double vainqueur sur ce tracé dans l'ère du FIA World Touring Car Championship, Coronel donne des détails sur les meilleurs endroits où dépasser sur la plus courte piste du WTCR / OSCARO, qui mesure 2,243 kilomètres de long.



“Je me suis imposé sur l'East Course en 2011 et en 2013, j'en ai donc de bons souvenirs,” déclare le Néerlandais, qui est associé au Français Aurélien Panis chez Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. “C'est un bon tracé pour le spectacle, ce qui fait partie de notre identité ; il a un bon style pour les fans.”



“Quand j'ai gagné en 2013, Mehdi Bennani menait mais je l'ai dépassé au virage 2 en le menaçant dès le premier virage. Le dernier virage, qui est en montée à droite, est également plutôt intéressant. Contrairement aux autres virages à vitesse moyenne, il y a une sorte de rythme qui permet de dépasser si quelqu'un commet une erreur.”



pour découvrir pourquoi le Suzuka Circuit East Course est utilisé pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan ce week-end.

