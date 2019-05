Coronel : Mamma Mia, la compétition est dure en WTCR !

Tom Coronel affirme que cette saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est l'une des plus difficiles qu'il ait vécues en 29 années de compétition.

Le Néerlandais Coronel fait partie de la #WTCR2019SUPERGRID qui compte 26 pilotes, dont sept champions du monde FIA et de nombreux champions nationaux et internationaux.



S'exprimant lors de la WTCR Race of Netherlands le mois dernier, Coronel a déclaré : "Les courses ont été incroyables. Pour un pilote de voiture de tourisme comme moi - et je cours depuis 29 ans - Mamma Mia à quel point c'était difficile, tout le monde se battait l'un contre l'autre. C'est l'une des meilleures saisons que j'aie jamais connues, les meilleurs pilotes sur la grille, des champions de haut niveau, le vainqueur de la dernière course qui se retrouve dans les derniers, ceux qui étaient à l'arrière maintenant aux avant-postes. Tout peut arriver, tu peux être 20e comme tu peux être deuxième."



Du 20 au 22 juin, Coronel et ses rivaux disputeront la WTCR Race of Germany à la légendaire Nordschleife du Nürburgring. Coronel pilote une CUPRA TCR pour le Comtoyou DHL Team CUPRA Racing.

