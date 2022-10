Tom Coronel s'est montré performant mais malchanceux alors que le Néerlandais effectuait son retour en TCR Europe sur l'Autodromo Nazionale Monza le week-end dernier.

Le Néerlandais, vainqueur de course en WTCR - FIA World Touring Car Cup, a réalisé le meilleur temps des deux séances d'essais sur le circuit italien avec son Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing. Cependant, les espoirs d'une bonne position de départ ont été anéantis par un drapeau rouge malencontreux lors des qualifications, le laissant en 18e place sur la grille de départ des deux courses.



Après avoir terminé 13e dans la course d'ouverture sous la pluie à la suite d'un contact, il a été de nouveau obligé de se battre contre le peloton dans le deuxième contre et a impressionné en décrochant la huitième place et le meilleur tour en course sur sa voiture soutenue par DHL.



"J'étais en route pour la cinquième place [de la séance qualificative] quand il y a eu un drapeau rouge après que quelqu'un soit sorti de la piste, 100 mètres avant que je ne franchisse la ligne d'arrivée, alors mon temps a été annulé et je n'ai pas été plus loin que la 18ème place sur la grille pour les deux courses",a déclaré Coronel à propos de sa frustration lors des qualifications.



"La visibilité était vraiment mauvaise [dans la première course, donc je] progressais pas à pas,"poursuit Coronel. "Mais ensuite Sergio López m'a percuté, il a percuté ma voiture très fort, la suspension arrière gauche était pliée. Il n'y avait rien que je puisse faire."



"Je n'ai pas pris trop de risques au départ [de la deuxième course] parce qu'il faut toujours être un peu prudent à partir de la 18e place. Je me suis retrouvé coincé deux fois, mais finalement, j'ai pu remonter gentiment et c'est ainsi que j'ai fini huitième. Cela montre que la voiture était bonne et que la vitesse était bien présente, mais à cause du drapeau rouge des qualifications, il n'y avait rien de plus. C'est dommage, mais ce genre de choses arrive".



Coronel, qui reprendra la compétition en WTCR à Bahreïn à la mi-novembre, participera à la finale de la saison du TCR Europe au Circuit de Barcelona-Catalunya du 14 au 16 octobre.



Photo : Tom Coronel.nl

