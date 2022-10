Tom Coronel a remporté la victoire et l'or dans la catégorie Touring Car des FIA Motorsport Games hier, ouvrant la voie d'un week-end à succès pour les Pays-Bas.

Au volant d'une Audi RS 3 LMS de l'écurie Comtoyou Racing, Coronel a terminé premier de la course de 15 tours au Circuit Paul Ricard, avant que son compatriote Max Verstappen ne remporte le Grand Prix du Mexique pour signer sa 14e victoire dans le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA cette saison.



Après que Gilles Magnus, l'as du WTCR de l'équipe belge, a battu Coronel dans la course de qualification de la Touring Car Cup au volant d'une autre Audi Comtoyou, l'attention s'est portée sur l'épreuve principale - et le concours pour la médaille d'or - le dimanche après-midi, avec Magnus en pole position et Coronel en deuxième position.



"Nous avions effectué de nombreux changements sur la voiture car j'étais vraiment déterminé à attaquer",a déclaré Coronel."J'ai pris un bon départ, j'étais juste sur le pare-chocs arrière de mon coéquipier Magnus et je me demandais déjà si je devais tenter de le dépasser dans l'épingle, mais tout à coup, son arbre de transmission a cassé. Bien sûr, c'était dommage pour lui. Cela m'a permis de prendre la tête et j'ai pu construire un avantage constant et gagner la course. C'était vraiment cool, une grande expérience et une belle réussite".



Coronel et Magnus passeront du drapeau national à la chasse aux points en WTCR lorsque le circuit international de Bahreïn accueillera l'avant-dernier événement de la saison, du 10 au 12 novembre.



Photo : SRO

Ad

WTCR Les stars du WTCR se préparent à l’action des FIA Motorsport Games 28/10/2022 À 12:50

WTCR L’équipe de WTCR Comtoyou soutiendra quatre pilotes lors des FIA Motorsport Games 27/10/2022 À 05:44