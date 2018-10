Coronel remonte bien en WTCR

Tom Coronel a réalisé de nombreux dépassements en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, le week-end dernier à Ningbo, remontant de la deuxième moitié de la grille en milieu de tableau lors des trois courses.

Au volant de sa Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing, Coronel s'est élancé de la 22e place pour la Course 1 et a terminé 15e avant de finir 16e de la Course 2 et 17e de la Course 3 en étant parti23e sur la grille. Et il aurait pu faire encore mieux sans une crevaison lente à l'avant droit qui l'a fait rétrograder de la 14e place dans les derniers virages de la Course 1.

“La voiture est vraiment bonne dans les premiers tours, quand les températures augmentent, et j'ai été en mesure de dépasser pas mal de pilotes durant cette phase [de course]”, a dit le Néerlandais. “Mais la course avançant, rester dans le rythme de quelques autres est difficile. J'ai eu quelques belles bagarres en piste, mais n'ai gagné aucune d'elles. On pêche un peu en vitesse de pointe dans les lignes droites, se défendre face à d'autres voitures est donc compliqué et cela rend tout le processus un peu difficile.”

