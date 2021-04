Tom Coronel se prépare à disputer deux campagnes distinctes en 2021, ajoutant une participation au TCR Europe à son programme principal en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Coronel pilotera une Audi RS 3 LMS de première génération pour l'équipe belge Comtoyou Racing lors des six meetings du TCR Europe qui n'entrent pas en conflit avec le WTCR.



Cependant, plutôt que de piloter l'Audi qu'il a utilisée en WTCR la saison dernière, Coronel a choisi la machine 2020 de son coéquipier Nathanaël Berthon.



"Mon Audi WTCR de l'année dernière n'était plus disponible car elle a été vendue à quelqu'un en Pologne qui voulait absolument ma voiture", explique Coronel. "Mais la voiture de Nathanaël est parfaite, elle aussi. Après tout, il a également remporté des courses et obtenu des podiums avec elle."



Coronel entame son parcours en TCR Europe au Slovakia Ring du 7 au 9 mai. Le Néerlandais a remporté la deuxième des trois courses WTCR disputées sur ce circuit en octobre dernier.

