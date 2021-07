Tom Coronel se rendra sur la WTCR Race of Spain ce week-end après avoir "remis les compteurs à zéro" au lendemain de son meeting compliqué au Portugal le mois dernier.

Le Néerlandais n'a pas marqué de point dans la course 1 et n'a pas terminé la course 2 sur le Circuito do Estoril le mois dernier.



"Ce n'est pas le week-end que nous voulions avoir", a déclaré le pilote Comtoyou DHL Team Audi Spot après la course. "C'est embêtant, mais de tels week-ends arrivent parfois. Remettons les choses à zéro et regardons vers l'avenir. "

