Coup d’arrêt pour Keithley, triomphe pour l’équipe OSCARO Esports WTCR !

Jack Keithley et Redoine Messaoud ont fait les gros titres cette semaine alors que le compte à rebours commence pour la troisième épreuve du Championnat multijoueur Esport WTCR OSCARO à Zandvoort virtuel (16 septembre).

Keithley, le leader du championnat après deux épreuves, a été contraint de manquer la nuit de course dimanche en raison d'engagements personnels. Toutefois, l’histoire a été différente pour le Français Messaoud, le nouveau venu le plus rapide en pré-qualifications sur son Audi OSCARO eSports by SDL Comtoyou.



Malgré un manque d'expérience par rapport à ses rivaux de l'Esports WTCR OSCARO, Messaoud a réalisé le meilleur temps sur le circuit hollandais devant son coéquipier Kévin Leaune.



Bence Bánki, de Slovaquie, qui fut le leader du championnat après la première épreuve, a mis sa Honda Civic à la troisième position pour compléter un triplé de l'équipe OSCARO eSports by SDL, devant les pilotes Audi allemands de droite Tim Heinemann (Turn1) et Jan Stange (Impact Racing Team).



Une bonne performance pour Audi, actuellement sans victoire en Esports WTCR OSCARO.



Pendant ce temps, le caractère hautement compétitif du championnat a été souligné avec moins de 0,4 couvrant les 24 premiers pilotes.



Keithley s’est en fait qualifié pour le premier serveur et, alors qu’il sera obligé de rater la nuit de course de Zandvoort, le règlement du championnat permet de marquer un point, ce qui le mettra sous pression pour le reste de la saison.



L'absence forcée du Britannique signifie également que Zandvoort offrira une occasion en or pour les conducteurs comme Bánki ou Stange pour combler l'écart au classement du championnat multijoueurs Esports WTCR Oscaro.



L'expert commentateur Robert Wiesenmüller sera rejoint, sur cette épreuve, par Luke “Actrollvision” Crane, l'action étant diffusée en streaming live à partir de 19h00 CET surFacebooketYouTube.

