Nathanaël Berthon a signé sa première victoire dans la FIA WTCR - World Touring Car Cup malgré avoir signé la Pole Position DHL dans la course 1 à la WTCR Race of Slovakia.

L'Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport a passé les deux premiers virages après le départ côte à côte avec l'autre pensionnaire de la première ligne, Nicky Catsburg, sur sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe Hyundai N Liqui Moly Racing Team, avant que le Néerlandais ne prenne la tête au troisième virage. Mais Catsburg a rapidement commencé à voir son rythme s'effondrer, et Berthon a pris la tête de la course au troisième tour avant de filer vers la victoire.



