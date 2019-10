Course 1 WTCR : Guerrieri s’impose pour Honda

Esteban Guerrieri a pris la tête du FIA World Touring Car Cup by OSCARO avec une belle victoire depuis la DHL Pole position en Course 1 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, à Suzuka.

Le pilote ALL-INKL.COM Münnich a offert à Honda une victoire à domicile sur les 2,243 kilomètres de l'East Course, devant Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport) et Tiago Monteiro (KCMG).



Plus d'informations à venir.

