Yvan Muller a converti sa DHL Pole Position en victoire lors de la Course 1 de la WTCR Race of Macau ; deuxième, Norbert Michelisz a pris la tête du FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Muller (Cyan Racing Lynk & Co) a pris un départ propre et n'a jamais été sérieusement menacé par Michelisz ; tous deux couraient avec le championnat à l'esprit sur la #ROADTOMALAYSIA. Kevin Ceccon (Team Mulsanne) est monté sur la troisième marche du podium dans son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, tandis qu'Andy Priaulx a sacrifié la troisième place au profit de son coéquipier chez Lynk & Co, le candidat au titre Thed Björk.



Plus d'informations à venir.

The post Course 1 WTCR : Muller s’impose devant Michelisz appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.