Course 1 WTCR : Muller s’impose pour Lynk & Co

Yvan Muller a offert à la marque chinoise Lynk & Co un succès à domicile en remportant sa première victoire de la saison 2019 au Ningbo International Speedpark, pour la Course 1 de la WTCR Race of China.

S'élançant de la DHL Pole Position, le Français a résisté tout au long de la course au héros local Ma Qinghua, qui n'a pas trouvé l'ouverture sur la 03 TCR au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR du Team Mulsanne.



Plus d'informations à venir...

