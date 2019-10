Course 3 WTCR : Kristoffersson vainqueur, Guerrieri nouveau leader

Johan Kristoffersson a remporté la victoire lors d'une Course 3 mouvementée à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan ; dauphin au championnat, Esteban Guerrieri a repris la tête du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Kristoffersson s'élançait de la DHL Pole Position mais s'est fait doubler au départ par Tiago Monteiro, qui l'accompagnait en première ligne, avant de reprendre la tête au virage 2, petit contact avec le Portugais à la clé. Il a ainsi remporté sa deuxième victoire en WTCR / OSCARO.



“Je n'ai pas pris le meilleur envol qui soit, et Tiago a pu passer, mais je suis parvenu à décroiser au virage 2,” relate le pilote SLR Volkswagen, double champion de FIA World Rallycross. “C'était une bonne manoeuvre de rallycross.”



La course de Suzuka a été neutralisée par la voiture de sécurité à la fin du premier tour suite à l'accrochage entre la wild-card Ritomo Miyata, Tom Coronel et Ma Qinghua, l'Audi et la CUPRA se retrouvant dans le bac à graviers.



La course a repris au huitième tour avec Kristoffersson en tête devant Monteiro et Guerrieri, qui a profité du fait que Mikel Azcona, partant troisième, a calé au départ. Il est rapidement devenu évident, vu les conversations radio, que Monteiro (KCMG) allait céder sa deuxième place à un autre pilote Honda, Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), pour l'aider dans la course au titre. Ils ont échangé leurs positions au 28e des 30 tours.



Kevin Ceccon (Team Mulsanne) était en grande forme au volant de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR. Parti septième, il a perdu une place au départ mais a repris l'avantage sur Rob Huff avec un petit contact à la clé, avant de dépasser Gabriele Tarquini et Andy Priaulx en deux tours.



En fin de course, Ceccon a également doublé Thed Björk pour la quatrième place, avant de s'inviter sur le podium dans des circonstances inhabituelles. La course s'est achevée derrière l'Audi R8 safety car après la sortie de piste de la wild-card Tomita Ryuichiro. Monteiro a ensuite failli rentrer au stand trop tôt au lieu de passer sous le drapeau à damier, permettant à l'Alfa de passer devant.



“Une erreur de communication, je dirais,” explique-t-il. “Je pensais que c'était le dernier tour, mais il faut évidemment finir le tour. Je parlais à la radio, je n'ai pas fait attention et j'ai commencé à rentrer aux stands. Je suis revenu tout de suite, mais Kevin m'a passé, c'est un peu étrange car cela restait sous safety car. Mais les commissaires décident ainsi. Je suis vraiment dérouté par les décisions prises ce week-end. C'est très dur à encaisser.”



Monteiro a fini quatrième devant Björk, Tarquini et Priaulx. Huff était huitième, tandis que la neuvième place n'a pas suffi au vainqueur de la Course 2, Norbert Michelisz, pour conserver la tête du WTCR / OSCARO. Jean-Karl Vernay complétait le top 10 avec son Audi.



Les autres pilotes qui ont marqué des points sont Nicky Catsburg, Benjamin Leuchter, Frédéric Vervisch, Néstor Girolami et Yvan Muller. Attila Tassi (KCMG) a perdu la neuvième place à l'arrivée avec une pénalité de cinq secondes pour ne pas s'être bien aligné sur la grille.

