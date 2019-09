Course 3 WTCR : Muller remporte une deuxième victoire en Chine

Yvan Muller s'est catapulté dans la course au titre FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec sa deuxième victoire à la WTCR Race of China, lors d'une troisième manche animée au Ningbo International Speedpark.

Légende des voitures de tourisme, Muller a mené de la DHL Pole Position jusqu'au drapeau à damier, devant son coéquipier chez Lynk & Co et neveu Yann Ehrlacher, tandis que les candidats au titre que sont Norbert Michelisz et Esteban Guerrieri font partie des nombreux pilotes à ne pas avoir fini la course. Ce trio se tient désormais en seulement 17 points, Muller ayant établi un nouveau record du nombre de points marqués en un seul week-end de WTCR OSCARO.



