-

La nature même du légendaire Circuito da Guia fait que le suspense et les péripéties ne manquent jamais à Macao. La course 2 a été marquée par une vraie intensité dramatique et plus encore, une affaire tendue au niveau du règlement ayant joué un rôle décisif pour assurer un match à quatre pour le titre WTCR lors de la super-finale de Sepang le mois suivant.

Yvan Muller poursuivait son triomphe dans la course 1 en remportant la course 2 en partant de la cinquième place sur la grille de départ. Son chemin vers la victoire a été facilité par les autres pilotes de Lynk & Co, Yann Ehrlacher et Thed Björk, qui n'ont opposé aucune résistance. "J'ai pris un départ fantastique, ce qui est crucial ici", a déclaré Muller. "Je savais que si je voulais gagner, je devais dépasser Guerrieri et Ceccon. Et puis Yann et Thed m'ont beaucoup aidé".



Pendant que Muller naviguait en tête, l'attention s'est portée sur l'un des protagonistes pour le titre, Esteban Guerrieri. Avec sa Honda moins puissante dans les rues de Macao en raison des dernières mesures concernant la balance des performances, Guerreri devait être au mieux de sa forme. La clé du succès a été son dépassement Ehrlacher au virage de Lisboa, mais la manière dont il a résisté à Nicky Catsburg du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team a été exemplaire, et la quatrième place a été une belle récompense pour l'Argentin.



Catsburg s'est ensuite retiré pour aider son coéquipier Norbert Michelisz, pilote de la Hyundai i30 N TCR, à passer en 10e position, ce qui a permis au Hongrois de marquer des points décisifs dans sa quête du titre.

WTCR Rappel : cinq courses mémorables du WTCR 2019 à suivre aujourd’hui sur Eurosport IL Y A 9 HEURES

The post Courses mémorables du WTCR 2019 à revoir : Course 2, WTCR Race of Macau appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Courses mémorables du WTCR 2019 à revoir : Course 3, Race of Malaysia IL Y A 20 HEURES