Courses mémorables du WTCR 2019 à revoir : Course 3, Race of Malaysia

-

Dès le début, les deux protagonistes du titre se sont retrouvés en duel alors qu'ils partaient de la première ligne de la grille de départ. Norbert Michelisz, sur la DHL Pole Position, s'est incliné de justesse au virage n°1 alors qu'Esteban Guerrieri a contourné la ligne extérieure, entraînant avec lui Mikel Azcona de PWR Racing en seconde position alors que le drame se déroulait en cette soirée sur une piste humide sous les projecteurs.

Le trio était rapidement rejoint par un Johan Kristoffersson en grande forme, revenu de la 22e place sur la grille, rétrogradant Norbert Michelisz d'une nouvelle position pour une extraordinaire bataille à quatre, mais la voiture de sécurité était mise à contribution au deuxième tour lorsqu'Augusto Farfus échouait sa Hyundai dans le bac à graviers



La course reprenait au cinquième tour et les quatre premiers offraient un spectacle inoubliable. Le moment clé fut la bagarre entre Guerrieri et Azcona, lequel tapait l'Argentin à l'arrière, le contact forçant la Honda à faire un passage sur l'herbe. Si Guerrieri parvenait à ramener sa voiture sur la piste, il allait perdre position après position au fil des tours suivants, indiquant qu'il "perdait de la puissance".



Esteban Guerrieri hors-jeu, Michelisz - qui avait craint jusqu'à la dernière minute de ne pas pouvoir prendre le départ en raison d'un problème technique sur sa Hyundai - pouvait prétendre à la couronne WTCR, alors qu'il évoluait en cinquième position. Devant lui, Kristoffersson et Azcona étaient rejoints par l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR de Kevin Ceccon du Team Mulsanne pour un nouveau combat à trois.



Après une autre brève interruption de la voiture de sécurité, le trio se frottait à chaque virage jusqu'à ce que Kristoffersson ne prenne une avance décisive sur Azcona avec un dépassement à l'extérieur au dernier virage du 11e tour. Azcona le collait jusqu'au drapeau à damier au 14e tour, Ceccon complétait le podium devant Frédéric Vervisch et un Michelisz soulagé et titré.



Cependant, une pénalité d'après course pour l'incident avec Guerrieri, qui avait remporté la course 2 à partir de la neuvième place sur la grille, a fait chuter Azcona à la 14e place, une place devant la star malaisienne du MotoGP Hafizh Syahrin, qui participait à la course en tant que wildcard, et offrait à Vervisch la troisième place derrière Ceccon.

WTCR Rappel : cinq courses mémorables du WTCR 2019 à suivre aujourd’hui sur Eurosport IL Y A 9 HEURES

The post Courses mémorables du WTCR 2019 à revoir : Course 3, Race of Malaysia appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Courses mémorables du WTCR 2019 à revoir : Course 2, WTCR Race of Macau IL Y A 21 HEURES