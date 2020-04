-

La deuxième victoire de Néstor Girolami lors du week-end de la WTCR Race of Hungary a eu lieu lors de la Course 2, une bagarre permanente portière contre portière sur une piste glissante.

Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda est parti de la sixième place sur la grille de départ inversée pour prendre la tête à la fin du premier tour, alors que l'action n'a pas cessé derrière lui, les pilotes se battant à la fois pour conserver l'adhérence et pour gagner des positions sur la piste.



Jean-Karl Vernay, parti de la DHL Pole Position, s'est battu contre Girolami pour la victoire, mais s'est contenté de la deuxième place devant Daniel Haglöf, qui s'est offert un superbe premier podium après avoir brièvement mené la course.



"Incroyable - une course folle !" avait déclaré Girolami à l'époque. "Je savais que ça pouvait être comme ça dans ces conditions. J'ai décidé de m'en tenir aux pneus slicks et j'ai vraiment apprécié la course".



La pluie avant le départ a été la clé de l'action et le taux d'abandons a été élevé car un certain nombre de pilotes n'ont pas réussi à atteindre l'arrivée suite à divers contacts.



Yvan Muller n'était pas l'un d'entre eux, mais a au contraire su se sortir de la mêlée en 6e position après avoir pris le départ en 15e position. Rob Huff est passé lui de la 11e place sur la gille à 7e place à l'arrivée. Tous deux ont mis à profit toute leur expérience pour passer au travers des embûches à l'issue des 12 tours de course.

WTCR Rappel : cinq courses mémorables du WTCR 2019 à suivre aujourd’hui sur Eurosport IL Y A 9 HEURES

The post Courses mémorables du WTCR 2019 : Course 2, WTCR Race of Hungary appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Courses mémorables du WTCR 2019 à revoir : Course 2, WTCR Race of Macau IL Y A 21 HEURES