André Couto ne veut pas que son retour au supertourisme mondial FIA à Macao demeure sans lendemain, le héros local envisageant d'autres sorties sur la Guia Race dans le futur.

Couto était l’une des six wildcards en lice lors de la finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO le week-end dernier.



Au volant d’une Honda Civic Type R TCR, Couto a amélioré son résultat lors de chacune des trois courses, décrochant pour meilleur résultat une 18e place dans la course 3.



Par la suite, le vainqueur du Grand Prix de Formule 3 de Macao en 2000, a déclaré: «Je suis très heureux d’avoir eu la chance de revenir sur la Guia Race de Macao avec une équipe Macanese et nous avons bénéficié d’un excellent soutien des fans locaux. J'aurais voulu leur offrir un meilleur résultat, mais la réalité est que les courses ne se sont pas déroulées aussi bien que je l’espérais. Nous avons eu un petit problème technique tout au long du week-end qui nous a coûté de la puissance à chaque phase d’accélération et qui rendait difficile la compétition contre les pilotes présents depuis le début de la saison. Je pense que l'équipe peut tirer profit de cette expérience et ce serait formidable de revenir une année bien plus forts une autre année. "



La Honda de Couto était gérée par l’équipe MacPro Racing, basée à Macao. Son chef, Miguel Kong, a déclaré: «Nous avons atteint le drapeau à damier dans [toutes] les courses, soit 100% pour notre premier week-end en WTCR. Nous aurions aimé avoir un peu plus de performance, mais nous avons été désavantagés par un problème technique qui a coûté de la puissance à André, ce que nous n’avons pas compris, et par le poids supplémentaire de 20 kg attribué aux pilotes wildcards. Dans l’ensemble, c’est une expérience positive. "

The post Couto veut d’autres Guia Race après ses débuts en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.