Couverture TV majeure pour la super-finale malaisienne du WTCR dans le monde entier

Tous les regards seront tournés vers le Sepang International Circuit (Malaisie) pour la super-finale du WTCR / OSCARO, du 13 au 15 décembre.

Promoteur du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Eurosport Events a annoncé un package de diffusion en direct en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans plusieurs pays asiatiques tels que la Chine, le Japon et la Malaisie.



La majorité de ces arrangements correspondent aux partenariats existants, mais plusieurs diffuseurs tels que MotorTrend en Amérique du Nord et M4 Sports en Hongrie en profitent pour accroître leur offre, tandis que MotorTrend au Royaume-Uni diffuse le WTCR / OSCARO pour la première fois avant d'avoir toutes les courses au programme en 2020.



De plus, M4 Sports et Fox Sports Amérique latine envoient des équipes en Malaisie pour suivre les deux leaders du championnat, le Hongrois Norbert Michelisz et l'Argentin Esteban Guerrieri, avec des émissions supplémentaires lors du week-end de Sepang.



La WTCR Race of Malaysia sera diffusée en direct comme suit :



Astro (Malaisie) : toutes les qualifications et les courses en direct

Eurosport (Europe, Asie) : toutes les courses en direct (les Qualifications 2 et toutes les courses sur Eurosport Player)

Fox Sports (Amérique latine) : toutes les qualifications et les courses en direct

J SPORTS (Japon) : toutes les courses en direct

Max Channel (Chine) : la Course 3 en direct

M4 Sports (Hongrie) : toutes les qualifications et les courses en direct

Motorsport.tv (Europe, Afrique, Asie) : les Qualifications 2 et les trois courses*

MotorTrend (Royaume-Uni) : toutes les qualifications et les courses en direct

MotorTrend (Etats-Unis) : toutes les qualifications et les courses en direct

RTBF Auvio (Belgique) : toutes les courses en direct

Tencent (Chine) : toutes les qualifications et les courses en direct



Les temps forts de la WTCR Race of Malaysia seront diffusés sur les chaînes suivantes :



Bein Sports (Moyen-Orient et Afrique du Nord)

Fox Asie

Fox Brésil

Kanal 9 (Suède)

Motowizja (Pologne)

Motorsport TV (Russie)

RTL (Pays-Bas)

Three (Nouvelle-Zélande)

2M (Maroc)



TV3 Malaysia et RTM (Radio TV Malaisie) vont aussi diffuser les événements de Sepang, où a lieu le festival Races of Malaysia, qui inclut également les 8 Heures de Sepang du FIM Endurance World Championship, du 12 au 15 décembre.



Les 8 Heures de Sepang bénéficieront également d'une grande couverture mondiale en direct. Tous les détails sont disponibles dans un communiqué séparé du FIM Endurance World Championship.



*Hors Chine, Hongrie, Japon, Russie

