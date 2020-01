CUPRA promet une nouvelle voiture WTCR “encore plus performante”

La nouvelle CUPRA León TCR sera “encore plus performante” que sa devancière, selon le constructeur espagnol.

Déjà disponible à la pré-commande, la CUPRA León TCR se caractérise par une carrosserie améliorée, une meilleure répartition du poids et une efficacité aérodynamique accrue, suite à une phase de développement qui a commencé en octobre dernier avec des essais en Italie, au Portugal et en Espagne.



Jaime Puig, directeur de CUPRA Racing, déclare : “Après une saison 2019 réussie, nous allons continuer à courir en TCR avec nos clients cette année, en les soutenant techniquement pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous ouvrons par ailleurs la nouvelle CUPRA Racing Factory, usine rénovée de 16 000 m² qui va devenir notre nouvel atelier et où nous préparerons les débuts de la CUPRA e-Racer.”



Deux écuries, Comtoyou DHL Team CUPRA Racing et PWR Racing, ont couru avec CUPRA pendant la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup, avec la victoire de Mikel Azcona (PWR) à la WTCR Race of Portugal. L'Espagnol a failli finir meilleur rookie et a signé quatre podiums lors d'une très impressionnante première campagne en WTCR, tandis que son coéquipier Daniel Haglöf et Aurélien Panis (Comtoyou) sont tous deux montés sur le podium une seule fois.



La saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup commencera à Marrakech (Maroc) du 3 au 5 avril. La WTCR Race of Spain inaugurale aura lieu au MotorLand Aragón du 3 au 5 juillet.

