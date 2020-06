Cyan conserve sa couleur en WTCR

-

Les Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR continueront à porter la couleur... cyan en 2020.

La structure suédoise Cyan Racing a publié des images de la livrée qu'elle utilisera pour ses voitures des entités Cyan Racing et Cyan Performance dans le cadre du WTCR - FIA World Touring Car Cup, lorsque la troisième saison débutera, comme prévu, en septembre.



Fredrik Wahlén, PDG et directeur de l'équipe Cyan Racing, a expliqué que "2020 marquera la dixième année de notre livrée bleue Cyan et nous en avons fait une évolution subtile mais appropriée avant la saison à venir".



Ces modifications comprennent une bande noire plus profonde au-dessus du seuil, la marque Lynk & Co sur la grille de calandre inférieure, le lettrage Cyan sur le capot qui passe du bleu au noir plus prononcé, tandis que les bandes ombrées derrière les roues avant ont été supprimées.



Thed Björk, Yann Ehrlacher et Yvan Muller ainsi qu'un pilote encore à annoncer porteront le bleu cyan dans la saison 2020 du WTCR.

