Cyan et Lynk & Co : retour sur leur histoire en WTCR

Lynk & Co, marque mondiale de mobilité urbaine qui répond aux besoins et préférences de la génération connectée et remet en question les conventions de l'industrie automobile, dispute sa première saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, en partenariat avec Cyan Racing et Geely Group Motorsport, qui a développé la Lynk & Co 03 TCR. Voici le début de leur histoire.

19 octobre 2018 :L'alliance Cyan Racing/Lynk & Co est formellement annoncée au Fuji International Speedway, au Japon. Thed Björk est confirmé comme l'un des pilotes de la toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR de Geely Group Motorsport, tandis que le projet d'un modèle de série est également dévoilé.



18 novembre 2018 :Yvan Muller finit deuxième derrière Gabriele Tarquini pour la saison inaugurale de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO et révèle qu'il courra pour Lynk & Co en 2019.



10 décembre 2018 :Andy Priaulx, triple vainqueur du FIA World Touring Car Championship, rejoint Lynk & Co en WTCR.



19 décembre 2018 :Neveu d'Yvan Muller, Yann Ehrlacher complète le quatuor Cyan/Lynk & Co pour la deuxième saison de WTCR / OSCARO.



27 mars 2019 :C'est officialisé à Barcelone pour le lancement de la saison : Björk et Muller représenteront Cyan Racing Lynk & Co, tandis qu'Ehrlacher et Priaulx courront pour Cyan Performance Lynk & Co.



7 avril 2019 :Björk écrit l'Histoire du sport automobile en devenant le premier pilote à remporter une course FIA au niveau mondial dans une voiture chinoise, à savoir la Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport, avec la victoire en Course 3 à la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco. Ehrlacher est monté sur le podium en Course 2.



27 avril 2019 :Muller signe son premier podium WTCR / OSCARO pour Lynk & Co avec la deuxième place en Course 1 au Hungaroring.



18 mai 2019 :Après un week-end difficile en Slovaquie, Björk remporte la première de deux victoires à Zandvoort. Ehrlacher mène la Course 3 le lendemain mais doit se contenter de la deuxième place en raison de consignes d'équipe.



7 juillet 2019 :Muller et Ehrlacher montent sur le podium ensemble pour la première fois, deuxième et troisième en Course 3 à Vila Real au Portugal. C'est un moment émouvant suite au décès d'un technicien de l'équipe la veille au soir.



26 juillet 2019 :Le porte-conteneurs transportant les quatre Lynk & Co 03 TCR part d'Antwerp, en Belgique, pour rallier Shanghai, en Chine, pour le début de la tournée asiatique du WTCR / OSCARO.



13 septembre 2019 :La WTCR Race of China commencera au Ningbo International Speedpark.

