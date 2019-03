Cyan Racing développe une version route de sa Lynk & Co WTCR

Voici la vision de Cyan Racing d'une voiture de supertourisme transformée en voiture de route. Le concept Lynk & Co 03 Cyan est basé sur la Lynk & Co 03 TCR qui sera alignée pour Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller et Andry Priaulx en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.

Développé par les ingénieurs de course et les pilotes de Cyan Racing, partenaire officiel de Geely Group Motorsport pour le sport automobile, il s'agit là du dernier concept de voiture de route haute performance de Cyan Racing, anciennement Polestar, après les Volvo C30 Concept et Volvo S60 Concept.



"C'est une étape naturelle pour nous avec Lynk & Co", a déclaré Christian Dahl, fondateur et propriétaire de Cyan Racing. "Construire une version route d'une voiture de course est un excellent moyen d'en savoir plus sur une voiture et ses caractéristiques. Il s'agit d'un concept haute performance, mais cela pourrait aussi être un premier pas vers une offre de performance pour les clients de Lynk & Co [à qui] nous apportons sur la route ce que nous apprenons sur la piste."



La voiture de route Lynk & Co 03 Cyan Concept a été développée en grande partie par la même équipe que la C30 Concept de 450 ch et la S60 de 508 ch.



"Notre philosophie d'ingénierie a toujours été de construire des voitures pour toutes les conditions ", a déclaré Henrik Fries, responsable de la R&D automobile chez Cyan Racing. "Une voiture de course championne ne doit jamais surprendre son pilote. Elle reste équilibrée quel que soit le circuit ou la météo. La construction de la voiture de route Lynk & Co 03 Cyan Concept ne fait pas exception. Nous nous efforçons de la rendre perfomante sur toutes les routes, en toutes saisons et dans toutes les conditions."



Le développement du concept Lynk & Co 03 Cyan est actuellement en cours en Espagne, où les préparatifs de Cyan pour la deuxième saison WTCR / OSCARO se poursuivent.

