Cyank Lynk & Co confirme quatre voiture pour la saison 2020 du WTCR

Quatre Lynk & Co 03 TCR de l'écurie Cyan Racing seront en action lors de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'équipe suédoise alignera deux voitures sous la bannière Cyan Racing Lynk & Co et deux sous celle de Cyan Performance Lynk & Co. L'identité des quatre pilotes sera annoncée dans les prochaines semaines.



Un quatrième titre dans le viseur

Cyan Racing a remporté son troisième titre mondial consécutif l'année dernière, avec des points marqués par Thed Björk et Yvan Muller, suffisamment pour remporter le championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup par équipe. Cette victoire fait suite au triomphe de Thed Björk au Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017 et au titre des équipes WTCR enlevée par YMR en 2018, grâce aux ingénieurs et techniciens de Cyan.



"Notre objectif est clair, nous voulons continuer à nous battre pour le haut du classement cette saison, qui devrait être encore plus difficile que l'année dernière", a déclaré Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing.



Vainqueur d'entrée en WTCR

Développé par le groupe chinois Geely Motorsport, la Lynk & Co 03 TCR s'est montrée victorieuse dès le départ avec Thed Björk qui a remporté la course 3 lors de la WTCR Race of Morocco en avril dernier. Il s'agit de l'une des huit victoires remportées par la voiture, tandis que Cyan Racing et Cyan Performance sont montées sur le podium à 21 reprises.



"Les résultats de l'année dernière avec une toute nouvelle voiture de course, dans un tout nouveau programme avec Lynk & Co, sont un véritable témoignage des efforts importants de tous ceux qui ont participé, de la Suède à la Chine", a déclaré Christian Dahl. "Nous devons consolider cela et continuer à aller de l'avant car nos rivaux ne se reposent pas. Mais nous ne nous reposons pas non plus et nous avons développé notre organisation et nos processus au cours de l'hiver afin de faire face aux défis de 2020".

