D-10 : Un nouveau record du tour à battre alors que le compte à rebours de la WTCR China se poursuit

Alors qu'il ne reste plus que dix jours avant que le WTCR - FIA World Touring Car Cup ne reprenne ses droits avec la WTCR of China-Ningbo, les pilotes seront informés d'un nouveau record du tour en qualifications à battre.

Signée par l'ancien pilote WTCC de la FIA, André Couto, lors d'une épreuve de TCR China, la nouvelle référence des qualifications est désormais établie à 1'52''774, que le pilote macanais a signé au volant d'une Honda Civic Type R TCR à une vitesse moyenne de 128.00 km/h le 31 août. Andy Yan (Audi RS 3 LMS) détenait le précédent record depuis octobre 2017, avec un tour en 1'53''178 et une vitesse moyenne de 127.55 km/h.



Mais, en raison de la pluie survenue le jour de la course, c'est toujours Sunny Wong et sa Volkswagen Golf GTI TCR qui détiennent le record en course en 1'53''355 depuis octobre 2017 sur les 4.010 km du Ningbo International Speedpark.



Ningbo accueillera la première partie du double rendez-vous chinois du WTCR OSCARO du 28 au 30 septembre. Il sera suivi par le circuit urbain de Wuhan du 5 au 7 octobre. Le pilote chinois de pointe Ma Qing Hua a récemment été confirmé sur une Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing pour les deux épreuves.

