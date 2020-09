C'est l'avis de Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing, dont l'organisation basée en Suède supervisera les quatre voitures de l'équipe Lynk & Co lors de la prochaine campagne WTCR.



Dahl a souligné la nature condensée du calendrier, qui comprend six week-ends de course sur une période de neuf semaines pleine d'action, une saison qui s'annonce mouvementée.



"Nous sommes confrontés à un défi nouveau et différent avec une saison WTCR aussi courte et intense", a déclaré Dahl. "Nous avons dépassé nos propres attentes l'année dernière en remportant notre troisième titre mondial consécutif, malgré la concurrence acharnée, avec la nouvelle Lynk & Co 03 TCR. Le défi de cette année sera sans aucun doute tout aussi difficile et il sera plus important que jamais de marquer des points avec constance".



Cyan accueille Santiago Urrutia dans son effectif pour 2020, le jeune Uruguayen rejoignant Thed Björk sous la bannière Cyan Performance Lynk & Co. Yann Ehrlacher et son oncle Yvan Muller, légende des voitures de tourisme, porteront le drapeau de Cyan Racing Lynk & Co, les quatre voitures de course Lynk & Co 03 TCR étant équipées de pneus Goodyear.