Dahl : Pourquoi nous avons choisi Ehrlacher pour le WTCR

Yann Ehrlacher fait partie d'une liste de jeunes talents avec une expérience de la course en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Après s'être imposé par deux fois en 2018 sur une Honda Civic Type R TCR ALL-INKL.COM du Münnich Motorsport, Ehrlacher a été recruté pour piloter une Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport pour Cyan Racing en 2019.



Christian Dahl, le PDG du Cyan Racing, a expliqué pourquoi ce Français de 22 ans était le (jeune) homme de la situation.



"Yann nous a tous impressionnés par sa rapidité et sa maturité par rapport à son jeune âge. Nous n'avons pas vu de jeune talent comme lui depuis de nombreuses années", a déclaré Dahl. "Il complète au mieux notre alignement pour le WTCR FIA 2019 aux côtés de nos pilotes expérimentés [Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx]."



La deuxième saison du WTCR / OSCARO commence à Marrakech, au Maroc, du 5 au 7 avril.

