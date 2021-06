Christian Dahl est loin de se reposer sur les succès de son équipe l'an passé alors qu'approche l'ouverture du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le propriétaire et fondateur de Cyan Racing, l'organisation qui gère l'engagement de la marque Lynk & Co en WTCR, admet que défendre les titres pilotes et équipes qu'il a remportés en 2020 sera loin d'être simple en raison du calendrier plus long, et de la concurrence accrue.



"Le WTCR 2021 sera plus long et plus difficile par rapport à l'année dernière et nous ne pouvons en aucun cas nous relâcher en tant que [vainqueurs du titre] en titre, bien au contraire", a déclaré le dirigeant Suédois.



"Nous avons atteint nos objectifs l'année dernière avec un doublé historique pilotes et teams, et nous n'avons pas revu nos objectifs à la baisse pour cette année. Nous devons cependant donner le meilleur de nous-mêmes à chaque séance d'entraînement, de qualification et de course en 2021."



Il y aura quatre Lynk & Co 03 TCR équipées de Goodyear sur la grille du WTCR en 2021. Le champion en titre du WTCR Yann Ehrlacher et Yvan Muller, l'oncle du même Ehrlacher, mèneront l'équipe Cyan Racing Lynk & Co. Thed Björk et Santiago Urrutia représentant l'entité Cyan Performance Lynk & Co.

