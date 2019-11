Dahlgren récompensé par PWR en WTCR pour son titre à domicile

Robert Dahlgren va faire ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à la WTCR Race of Macau la semaine prochaine, récompensé pour son titre en TCR Scandinavia cette saison.

Dahlgren prendra le volant de la CUPRA TCR du PWR Racing pilotée jusqu'à présent cette saison par le cofondateur de l'écurie, Daniel Haglöf, notamment dans le but d'aider Mikel Azcona à remporter le titre des rookies.



Azcona est cinquième du classement général et premier débutant pour sa première saison en WTCR / OSCARO avec PWR Racing et pourra compter sur l'expérience de Dahlgren au Circuito da Guia, qui date de 2011 lorsque le Suédois avait signé le meilleur temps de la première séance qualificative.



Emil Axelsson, Team Principal de PWR Racing, déclare : “Robert est dans sa troisième année avec l'équipe, et ses performances sont exceptionnelles. L'inclure dans notre line-up pour Macao est une manière de le remercier de tout ce qu'il a fait pour notre équipe. Daniel a été compétitif toute la saison mais ne connaît pas Macao, alors que Robert a l'avantage d'avoir déjà été à Macao, ce qui devrait aider l'équipe à soutenir Mikel au championnat.”



Axelsson poursuit : “Le WTCR est si dur qu'arriver à tout moment en cours de saison est difficile, surtout à Macao, qui est vraiment difficile. Mais les performances de Robert pendant toute la saison, quand il a toujours eu la voiture la plus lourde, ont vraiment été excellentes, et nous ne doutons pas qu'il a un niveau de classe mondiale. Cependant, même si nous savons que Robert adore relever les défis et le fera très bien, nous ne lui mettons aucune pression. Il est là pour faire le job pour l'écurie, et c'est tout.”



Âgé de 39 ans, Dahlgren a eu du succès en Formule Ford et en Formule 3 avant de passer en voitures de tourisme. Après quelques apparitions en FIA World Touring Car Championship à partir de 2007, Dahlgren a entrepris un programme complet en 2011 avant de participer à certaines courses en 2016. Il a également couru en V8 Supercars en Australie et a remporté le Scandinavian Touring Car Championship en 2017.



“Je suis à la fois fier et reconnaissant de l'opportunité de représenter PWR en WTCR,” déclare Dahlgren, qui utilisera le numéro 2. “Toute l'équipe a constamment développé nos CUPRA TCR cette saison, à la fois chez nous en TCR Scandinavia et internationalement en WTCR. Par conséquent, je suis très impatient de voir comment notre voiture fonctionnera et évoluera dans cet environnement. Macao est l'un des circuits les plus enthousiasmants au monde, à mon avis, et j'ai hâte d'y courir à nouveau en aidant l'équipe à obtenir le meilleur résultat possible dans cette bataille disputée au championnat.”



La WTCR Race of Macau, qui porte également le nom de Suncity Group Guia Race, est l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2019 de WTCR / OSCARO et aura lieu du 14 au 17 novembre.

