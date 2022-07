Ce week-end, c’est au tour du LIQUI MOLY Team Engstler de fournir un accès aux coulisses lors des Essais Libres 1 et 2 en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

En plus d’assister à toute l’action en piste, les fans regardant sur Eurosport Player ainsi que sur la page Facebook et la chaîne YouTube du WTCR entendront des membres clés du LIQUI MOLY Team Engstler expliquer ce qu’il se passe sur les deux voitures, les travaux effectués pour les rendre plus rapides ou mieux adaptées à la configuration de la piste et aux conditions du moment, et qui fait quoi dans l’équipe. Des conversations radio entre les pilotes du LIQUI MOLY Team Engstler, Tiago Monteiro et Attila Tassi, et leurs ingénieurs seront aussi diffusées.



Les Essais Libres 1 doivent débuter à 09h00, heure locale, demain (samedi, 10h00 heure de Paris).

Ad

WTCR Flash WTCR Essais Libres 1 : Urrutia devance Ehrlacher IL Y A UNE HEURE

WTCR Les pilotes WTCR Magnus et Urrutia en débutants à Vila Real IL Y A 2 HEURES