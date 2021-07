Esteban Guerrieri a confirmé son statut de maître du dépassement en WTCR - FIA World Touring Car Cup lors d'une journée qui aurait pu aussi le voir décrocher son premier succès de 2021.

Guerrieri a dominé les qualifications du samedi en prenant la tête de la Q1 et de la Q3 au volant de sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Mais un départ raté depuis la pole position de la Course 2 l'a rétrogradé dans le milieu du peloton alors qu'il aurait dû se battre aux avant-postes.



"Mon week-end n'a pas été aussi bon qu'il aurait pu l'être", a déclaré Guerrieri, qui s'est classé cinquième dans la première manche sur le Circuito do Estoril. "Dans la course 1, nous avons gagné quelques positions, mais l'objectif principal était la course 2."



"Le départ était mauvais, et c'est en partie ma faute, mais la situation était difficile parce que je devais gérer deux choses qui se sont réunies en même temps. J'ai remarqué sur la grille que les feux étaient très difficiles à voir depuis la pole position, j'ai donc dû baisser la tête, et il y avait aussi un problème avec le régime moteur."



"Le temps de baisser à nouveau la tête, les feux étaient déjà éteints et j'ai été submergé. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir - j'ai fait quelques beaux dépassements et j'ai senti que la voiture était vraiment performante - il y a juste un petit goût amer de ne pas avoir été capable de capitaliser sur nos pole positions. Mais nous sommes toujours dans la course et nous pouvons nous réjouir de la victoire d'Attila [Tassi] ; félicitations à lui."

WTCR Une bataille intrafamiliale entre les Bäckman au Portugal IL Y A UNE HEURE

WTCR Des attentes dépassées pour Björk en WTCR IL Y A UNE HEURE