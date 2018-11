De bénévole à pilote de course : le rookie WTCR Souza prêt pour Macao

Filipe Souza a été bénévole sur le Grand Prix de Macao. Maintenant, il est prêt pour effectuer ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO sur sa piste à domicile cette semaine.

L'un des six wildcards locaux participant à la légendaireSuncity Group Macau Guia Race, qui constitue également la dernière étape du WTCR, Souza compte une expérience considérable en course de supertourisme dans sa ville natale de Macao, mais également en Asie en général, une carrière inspirée par Ayrton Senna.



"Quand j'étais jeune, j'ai regardé la course de Formule 3 l'année où Ayrton Senna a gagné, en 1983", a déclaré Souza. “Après cela, quand j'étais plus vieux, je suis devenu commissaire en poste sur le circuit pour vivre l'expérience. Alors quelqu'un m'a dit : si vous êtes intéressé par la course, pourquoi ne courez-vous pas vous-même? Je suis donc allé à Zhuhai participer au championnat de voitures de tourisme de Macao. La première fois que j’y suis allé, j’ai signé un podium, c’est comme ça que tout a commencé. »



Malgré sa vaste connaissance du Circuito da Guia de 6,20 km, Souza admet qu’il doit faire face à un défi de taille cette semaine.



«C’est une piste très difficile mais je l’aime bien parce que c’est chez moi", a déclaré le pilote âgé de 42 ans. «Je peux y rouler toute la journée avec ma voiture, donc je connais tous les coins. Mais c’est difficile parce qu’aucune erreur n'est tolérée, sous peine d'écraser votre voiture dans le rail, de voir votre course terminée, et il est possible que votre week-end soit terminé également. J'aime Macao mais je ne ressens pas le danger, j'ai un feeling très fort."



«Je suis chaque course WTCR, alors je sais à quel point la compétition sera élevée. Si j’ai un bon rythme, si je fais une bonne qualification, il y a peut-être une chance de gagner et accomplir un rêve, mais c’est juste un rêve. Je n'arrive que pour une manche et ce sera très difficile, alors j’espère prendre du bons temps et terminer les courses. Mais c’est le WTCR et tout peut arriver. "



Cliquezicipour un question-réponse avec Filipe Souza (en anglais uniquement).

