Girolami a fait ses débuts dans le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA sur cette même piste en 2015, puis a devancé son ami et compatriote Esteban Guerrieri pour un doublé ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans la course 2 de la WTCR Race of Slovakia la saison dernière.



Avant le retour du WTCR en Slovaquie ce week-end, le pilote équipé d'une Honda pointe au deuxième rang du championnat, et espère bien poursuivre son excellent début de saison sur un circuit où il compte des souvenirs particuliers.



"Je menais le championnat après la Slovaquie l'année dernière, j'ai donc de très bons souvenirs et de bonnes sensations au début avant le week-end du Slovakia Ring", a déclaré Girolami. "J'y ai également fait mes débuts en WTCC en 2015, un moment spécial et qui plus est avec la même marque que celle que je représente maintenant."



"Nous avons fait premier et le deuxième avec mon coéquipier l'année dernière et je me souviens avoir partagé le podium avec Esteban. Nos épouses étaient également présentes et notre équipe nous applaudissait. C'était vraiment un très bon souvenir."



"Cette année est une autre histoire et nous devons continuer à attaquer et à être forts, et travailler dans les détails. Le temps sera beaucoup plus frais et les températures seront assez basses. Les gommes sont aussi différentes avec les Goodyear : il y a beaucoup de petites choses qui changent beaucoup de choses et nous devons nous préparer à cela. Nous devons nous y préparer. Il y a beaucoup de points à aller chercher, et nous devons réduire l'écart avec Yann [Ehrlacher]. C'est l'objectif principal de la Slovaquie".