De Hong Kong au WTCR, KCMG vise haut en 2019

Formée par Paul Ip en 2007, KCMG a remporté de nombreux titres en GT et en monoplace en Asie, ainsi que la victoire en LMP2 lors des 24 Heures du Mans 2015. L'équipe a également remporté le titre par équipe en TCR Europe la saison dernière et également effectué deux apparitions en WTCR / OSCARO en wildcard.

Paul Ip, directeur de l’équipe KCMG, a déclaré: «Nous sommes très heureux de passer au programme WTCR à temps plein avec la Honda Civic Type R TCR en 2019. Avec Tiago, nous avons l’un des pilotes de supertourisme les plus expérimentés du monde, qui a été un vainqueur régulier à ce niveau. Quant à Attlia, c'est un jeune pilote prometteur qui a couru avec nous l’année dernière et qui a le potentiel d’atteindre les sommets en WTCR. ”



Masashi Yamamoto, directeur général de la division sports motorisés de Honda Motor Co., a déclaré: «Paul Ip et son équipe ont réalisé de grandes choses en course de monoplaces et en voitures de sport et nous espérons pouvoir, en WTCR, ajouter à notre palmarès une autre ligne après le titre par équipe en TCR Europe l'an passé. Tiago Monteiro est l’un des meilleurs pilotes de voitures de tourisme au monde et nous sommes ravis de le voir retrouver une forme parfaite après une période de récupération pleine de détermination, alors qu’Attila Tassi a déjà fait preuve d’un excellent potentiel au niveau de sa pointe de vitesse et fera un très bon coéquipier. »



La Honda Civic Type R TCR, construite par JAS Motorsport, a remporté cinq titres majeurs lors de sa première saison de compétition en 2018. De son côté, KCMG a aligné Tassi et Kris Richard en tant que wildcards lors de la WTCR Race of Hungary et lors de la WTCR Race of Germany, respectivement, en 2018.

