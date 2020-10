Riche de la première collection de vêtements du WTCR, le magasin officiel de marchandises du championnat est disponible surstore.fiawtcr.comet propose un service de distribution rapide et efficace, pour des achats effectués en plusieurs devises au choix.



La collection WTCR Fanwear se compose d'un certain nombre d'articles indispensables pour les fans avertis, quel que soit le temps.



Elle comprend une sélection de t-shirts, casquettes, chapeaux, vestes et autres accessoires, tels que des gourdes et des porte-clés.



Tous les vêtements sont fabriqués à partir de tissus et de matériaux de la meilleure qualité. Issus de matériaux durables et répondant aux normes les plus élevées, ces produits sont faits pour durer et offrent aux fans du WTCR une belle sélection de souvenirs.



La collection de vêtements pour fans du WTCR intègre le logo distinctif du WTCR, et certains articles affichant fièrement le hashtag #DriveHardOrGoHome.



Le magasin officiel de produits dérivés du WTCR est alimenté par DR1VA. DR1VA a été inspiré par les activités de haute performance sur piste et la recherche de résultats, créant une marque de luxe moderne et offrant une mode de haute qualité avec une saveur du style de vie du sport automobile.