Une liste impressionnante de 22 pilotes titulaires sur la saison complète, représentant entre eux 63 victoires en WTCR et 10 titres mondiaux de la FIA, seront au départ de la campagne 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Représentant cinq marques de course clientes et 12 nationalités, les 22 pilotes s'affronteront sur la légendaire Nürburgring Nordschleife du 3 au 5 juin pour la première des 16 courses programmées sur huit week-ends en Europe et en Asie.



Ce plateau riche en talents, mélange parfait d'experts de la catégorie et de jeunes pilotes prometteurs, souligne l'attrait du WTCR et le succès continu de la catégorie et représente une augmentation de deux unités par rapport à 2020.



Les inscriptions course par course restent ouvertes 14 jours avant chaque événement, offrant ainsi la possibilité aux pilotes locaux ou internationaux de se mesurer aux meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde.



Xavier Gavory, directeur du WTCR, Eurosport Events, se réjouit de la liste d'engagés désormais officialisée : "La liste des engagés pour la saison 2021 du WTCR est non seulement importante en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, avec des pilotes de très haut niveau, dont neuf âgés de 25 ans ou moins, et la première femme pilote en WTCR, Jessica Bäckman. Onze équipes très professionnelles et dévouées jouent un rôle essentiel dans la tenue de championnat, tandis que cinq départements de course clients participent activement aux campagnes du WTCR. Toutes les voitures sont équipées de pneus Goodyear et utilisent pour la première fois le biocarburant durable de P1 Racing Fuels. Bien que nous soyons encore à quelques semaines du début de la nouvelle saison, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle année épique de courses de FIA World Touring Car".



Trois rois du WTCR au départ

Les trois champions de la jeune histoire du WTCR, Yann Ehrlacher, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, seront engagés aux côtés d'Yvan Muller, quadruple champion du FIA World Touring Car, ainsi que de Thed Björk et Rob Huff, qui ont remporté eux aussi remporté le titre WTCC en 2017 et 2012 respectivement.



Les jeunes stars montent en puissance

Sur les 22 pilotes qui se préparent pour le coup d'envoi de la saison, neuf auront 25 ans ou moins lorsque les afffrontements en piste débuteront lors de la WTCR Race of Germany le mois prochain. Cette liste comprend l'actuel roi du WTCR Yann Ehrlacher, ainsi que les autres vainqueurs de la course WTCR Mikel Azcona et Santiago Urrutia. Andreas Bäckman, Jessica Bäckman, Bence Boldizs, Luca Engstler et Attila Tassi complètent la liste des jeunes talents. Gilles Magnus, lauréat du FIA Rookie Award la saison dernière, est le plus jeune pilote du WTCR et sera âgé de 21 ans, neuf mois et quatre jours lorsque les courses débuteront en Allemagne. Jessica Bäckman, Boldizs, Engstler et Magnus sont éligibles pour le titre redéfini de pilote junior de la FIA WTCR.



Bäckman, une pionnière de l'histoire, se prépare pour son nouveau challenge

Jessica Bäckman entrera dans l'histoire en 2021 lorsqu'elle deviendra la première femme pilote à courir en WTCR. En outre, la Suédoise fera partie de la première équipe frère/soeur du WTCR, où elle sera associée à son frère Andreas Bäckman chez Target Competition, nouveau venu lui aussi en WTCR.



Expérience et expertise en abondance

Parmi les concurrents du WTCR inscrits à l'année, l'on retrouvera une nouvelle fois des pilotes à l'expérience et l'expertise reconnues. Nathanaël Berthon, Tom Coronel, Néstor Girolami, Tiago Monteiro, Frédéric Vervisch et Jean-Karl Vernay se sont déjà imposés en WTCR, tout comme Esteban Guerrieri, qui détient le record de victoires en course WTCR avec 10 triomphes à son actif. Jordi Gené, qui fera ses débuts en WTCR en 2021, court depuis plus de 25 ans et a remporté quatre fois le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, que le WTCR a remplacé pour la saison 2018.



De nouvelles voitures et un engagement accru des départements de course des clients

Audi dévoilera la RS 3 LMS de deuxième génération et fournira un soutien officiel à deux pilotes, tandis que six nouvelles Hyundai Elantra N TCR seront présentes pour lutter contre les CUPRA Leon Competición, Honda Civic Type R TCR et Lynk & Co 03 TCR. L'engagement de CUPRA est passé de trois à quatre voitures, et Hyundai engagera deux voitures supplémentaires. Toutes les voitures sont équipées du pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport en spécification WTCR et seront alimentées par un biocarburant durable de P1 Racing Fuels.



Un grand bravo pour le Trophée WTCR

Le Trophée WTCR d'Eurosport Events est destiné aux pilotes indépendants qui concourent sans le soutien financier de leurs départements de course. Andreas Bäckman, Jessica Bäckman, Bence Boldizs, Tom Coronel et Gilles Magnus sont tous éligibles pour la catégorie, qui a été remportée en 2021 par Jean-Karl Vernay du Team Mulsanne.



WTCR - Coupe du monde FIA des voitures de tourisme 2021 : liste des engagés pour toute la saison :



Numéro Pilote (NAT) Equipe Voiture*

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai Elantra N TCR

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

9 Attila Tassi (HUN) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

18 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

22 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers' Academy CUPRA Leon Competición

68 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición

100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & C0 03 TCR

*Toutes les voitures sont équipées de pneus Goodyear et utilisent le biocarburant durable de P1 Racing Fuels.



WTCR - Calendrier 2021 de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA

Manches 1 et 2 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : 3-5 juin

Manches 3 et 4 : WTCR Race of Portugal, Circuito do Estoril : 26 et 27 juin

Manches 5 et 6 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 10-11 juillet

Manches 7 et 8 : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway : 31 juillet et 1er août

Manches 9 et 10 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring : 21-22 août

Manches 11 et 12 : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium : 16 et 17 octobre

Manches 13 et 14 : WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark : 6 et 7 novembre

Manches 15 et 16 : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia : 19-21 novembre

