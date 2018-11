De l’agneau au lion : Guerrieri, candidat au titre WTCR, décidé à se battre durement

Esteban Guerrieri sera "l'agneau devenu lion" lors de la finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO cette semaine à Macao.

Guerrieri compte 78 points de retard sur Gabriele Tarquini après 27 courses. Mais avec 87 points en jeu, l’Argentin ne perd pas espoir de coiffer les favoris au titre au volant de sa Honda Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



«L’objectif de cette saison était d’essayer de remporter le championnat et nous arrivons sur cette finale avec une chance qui existe encore, grâce à une voiture solide et un gros travail de l'équipe durant toute la saison, même si les choses ne sont pas toujours allées dans notre sens », a déclaré Guerrieri. «L’écart de points est assez important tant dans les championnats Pilotes que Equipes. Notre destin n’est donc pas entre nos mains, mais lorsque vous devez vraiment vous battre pour quelque chose, c’est alors que les agneaux deviennent des lions, et c’est ce que nous devons faire."

